Durante la settimana del Super Bowl 2026, Seth Rollins e MJF sono stati visti insieme ai microfoni dei media, creando scompiglio tra i fan di wrestling. I due si sono incrociati in un momento inaspettato, lontano dal ring, attirando l’attenzione di molti appassionati. Nessuno si aspettava di vederli così vicini, e già si parla di possibili future collaborazioni o sfide. Per ora, resta solo la sorpresa di un incontro tra due stelle del wrestling in un contesto completamente diverso dal solito.

Durante la settimana del Super Bowl 2026, uno degli incontri più inaspettati e commentati tra i fan di wrestling non è avvenuto su un ring, ma davanti ai microfoni dei media. Seth Rollins, superstar della WWE ancora in convalescenza, e MJF, campione mondiale di AEW, si sono incontrati e sono stati ripresi insieme a Super Bowl Radio Row, un evento mediatico che precede la grande finale della NFL nella baia di San Francisco. L’incontro è durato pochi istanti, ma ha catturato l’attenzione perché rappresenta qualcosa di insolito: due stelle di compagnie rivali, normalmente tenute separate dal marketing e dalle storyline, che si scambiano parole, sguardi e persino una stretta di mano in un contesto del tutto “non wrestling”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins e MJF si incrociano a Super Bowl Radio Row

