Questa volta il Wolverhampton affronta il Chelsea con poche speranze di salvarsi. Le sconfitte contro Manchester City e Bournemouth hanno aggravato la situazione: ora sono a -18 dalla salvezza e la strada sembra ormai in salita. I giocatori e i tifosi sperano in una reazione, ma le possibilità di evitare la retrocessione sono minime. La partita di sabato alle 16 si presenta come un’ultima chiamata per il Wolverhampton.

Le due sconfitte per 20 contro Manchester City e Bournemouth hanno lasciato il Wolverhampton a -18 dalla salvezza, una conferma che non c’è davvero più niente da fare anche se non ce n’era bisogno. Il Chelsea però, che martedì è stato battuto per 3-0 dall’Arsenal nel derby di ELF Cup, farà bene a non sperare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wolverhampton-Chelsea (sabato 07 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Altro giallo per Yerson Mosquera

Approfondimenti su Wolverhampton Chelsea

Il Wolverhampton si prepara ad affrontare il Chelsea nel match di sabato 7 febbraio alle 16:00.

Sabato alle 16, Wolverhampton e Chelsea scendono in campo per una sfida che potrebbe indirizzare le sorti di entrambe le squadre.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Wolverhampton Chelsea

Argomenti discussi: Pronostico Wolverhampton-Chelsea: analisi e probabili formazioni 07/02/2026 Premier League; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Pronostico Wolverhampton-Chelsea: analisi, quote e consigli; Calcio estero, il programma del weekend: super domenica con Liverpool-City e Le Classique in Francia; Real e Bayern, esami di maturità.

Pronostico Wolverhampton-Chelsea: Blues contro l’orgoglio del fanalino di codaWolverhampton-Chelsea è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Wolverhampton – Chelsea: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingWolverhampton - Chelsea, dove vederla? Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... generationsport.it

Clamoroso The Sun: Sterling vuole il Napoli! L'ex Chelsea sarebbe disposto ad abbassare di molto il suo ingaggio pur di vestire la maglia azzurra! Ha 31 anni, fa sapere il Sun, e vuole rilanciare la sua carriera facebook