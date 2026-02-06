Il Wolverhampton si prepara ad affrontare il Chelsea nel match di sabato 7 febbraio alle 16:00. Dopo due sconfitte consecutive, contro Manchester City e Bournemouth, la squadra di casa si trova a 18 punti dalla zona salvezza e sembra ormai senza speranze di salvarsi. La situazione si aggrava con l’ultimo episodio di nervosismo, quando Yerson Mosquera ha ricevuto un altro cartellino giallo. I tifosi sono scettici e i pronostici sono sfavorevoli per i locali, che cercano comunque di reagire in una partita da non perdere.

Le due sconfitte per 20 contro Manchester City e Bournemouth hanno lasciato il Wolverhampton a -18 dalla salvezza, una conferma che non c’è davvero più niente da fare anche se non ce n’era bisogno. Il Chelsea però, che martedì è stato battuto per 3-0 dall’Arsenal nel derby di ELF Cup, farà bene a non sperare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Wolverhampton-Chelsea (sabato 07 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici. Altro giallo per Yerson Mosquera

Approfondimenti su Wolverhampton Chelsea 2026

Sabato alle 16, Wolverhampton e Chelsea scendono in campo per una sfida che potrebbe indirizzare le sorti di entrambe le squadre.

Analisi e aggiornamenti sulla sfida Everton-Wolverhampton in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20:30.

