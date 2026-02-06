Wolfeinstein 3 non è stato cancellato e arriverà. Lo assicura Jerk Gustafsson di MachineGames, che conferma il ritorno della serie. I fan devono ancora aspettare, ma il gioco tornerà in futuro.

Wolfenstein 3 non è stato cancellato né dimenticato: prima o poi vedrà la luce. A rassicurare i fan è stato Jerk Gustafsson, studio director di MachineGames, che in una recente intervista ha ribadito la volontà del team di tornare sulla serie che lo ha reso celebre. Dopo anni di silenzio e progetti alternativi, il terzo capitolo viene ancora considerato un passaggio obbligato, ma al momento non esiste una finestra di lancio né una conferma ufficiale sul fatto che sia il prossimo gioco in produzione. La promessa è chiara, ma la strada resta lunga. Secondo Gustafsson, l’idea di Wolfenstein come trilogia è sempre stata centrale nella visione creativa dello studio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Wolfeinstein 3 è in sviluppo? Prima o poi il gioco arriverà, promette il capo di MachineGames

Approfondimenti su Wolfenstein 3

