Winston regna Faried lotta Galloway arranca

Questa mattina si sono svolti i primi incontri delle nuove squadre di calcio, con alcune star che hanno già mostrato il loro valore. Winston, ad esempio, ha dimostrato di essere il punto di riferimento, mentre Faried si sforza di trovare il ritmo giusto. Galloway, invece, fatica a mantenere il passo, rischiando di restare indietro. Tra i campi italiani ed europei, alcuni giocatori si sono già messi in evidenza, altri ancora devono adattarsi ai nuovi ruoli e alle nuove sfide.

Alcuni dominano, altri si sono ritagliati un ruolo importante nei nuovi club, una parte si barcamena in giro per l'Italia e l'Europa. Parliamo degli ex alfieri della Pallacanestro Reggiana, in particolare della scorsa stagione con qualche occhiata più indietro pensando agli anni gloriosi della storia biancorossa. Doverosa la partenza con la coppia di centri che, l'anno passato, era probabilmente la più forte di tutta la serie A e ha deliziato a lungo i palati dei tifosi reggiani: quella formata da Momo Faye e Kenneth Faried. Il giovane talento senegalese, cresciuto nel vivaio guidato da Andrea Menozzi, sta degnamente tenendo il campo in Eurolega, presso il Paris Basketball, alla corte dell'emergente coach italiano Francesco Tabellini.

