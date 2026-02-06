widget at a glance di google elimina una caratteristica di design terribilmente frustrante

questo aggiornamento del widget at a glance di google introduce una modifica visiva mirata a migliorare l’usabilità per la quasi totalità degli utenti che dispongono del Pixel launcher. situato nell’angolo in alto a sinistra della schermata iniziale, il widget offre una panoramica rapida di dati utili: la data, la temperatura e le condizioni meteorologiche, oltre a possibili notifiche come avvisi di terremoti, eventi imminenti del calendario e dettagli sulle consegne dei pacchi, senza dover aprire app esterne. at a glance widget: aggiornamento di design. l’intervento non propone un restyling radicale, ma interviene in modo mirato sulla leggibilità del testo grazie a uno sfondo trasparente posto dietro le informazioni restituite dal widget. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

