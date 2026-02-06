Whatsapp gira la truffa letale dell’avvocato | come riconoscerla al volo

Questa mattina sono arrivati diversi segnalazioni di utenti che hanno ricevuto messaggi sospetti da un numero sconosciuto. La truffa dell’avvocato si diffonde rapidamente sui gruppi di WhatsApp, e in molti stanno cadendo nella trappola. Chi riceve il messaggio viene invitato a cliccare su un link o a fornire dati personali, ma si tratta di un espediente per rubare le informazioni. È importante riconoscerla subito e non rispondere o cliccare su niente.

Come riconoscere uno dei raggiri più pericolosi presenti su WhatsApp: si chiama "truffa dell'avvocato", ecco come difendersi. I tentativi di truffa online continuano a crescere e, nonostante gli sforzi delle autorità e delle piattaforme digitali, fermarli del tutto è praticamente impossibile. I cyber criminali affinano costantemente le proprie tecniche, sfruttando canali di comunicazione sempre più diffusi e familiari agli utenti. Tra questi, WhatsApp è diventato uno dei terreni preferiti per mettere in atto raggiri capaci di colpire anche gli utenti più attenti. L'ultimo allarme riguarda la cosiddetta "truffa dell'avvocato", un inganno subdolo che sta circolando con insistenza nelle ultime settimane.

