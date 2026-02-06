Weekend a Sassari | eventi e attività da non perdere nella provincia `

Nel fine settimana a Sassari, si svolgono diversi eventi che attirano residenti e visitatori. Mostre, concerti e appuntamenti tradizionali animano la provincia, offrendo opportunità di divertimento e scoperta. La città si riempie di vita, mentre le strade si preparano a ospitare le iniziative che celebrano arte, musica e cultura locale.

Sassari, 6 febbraio 2026 – Nel weekend di inizio febbraio, la provincia di Sassari offre un ricco programma di eventi culturali, artistici e sociali, per far vivere al pieno l'atmosfera unica di una territorio in cui storia, tradizione e creatività si incontrano. A partire da sabato 6 febbraio, l'Archivio di Stato di Sassari ha aperto una rassegna documentaria dedicata alla memoria dei cittadini italiani di razza ebraica, in occasione della Giornata della Memoria. L'evento, in programma presso l'archivio, rivela l'esperienza di persone emigrate o costrette a nascondersi in seguito alle leggi razziali emanate a partire dal 1938, con particolare attenzione alle disposizioni della Questura di Sassari.

