Washington Post in gioco le fondamenta del grande giornalismo americano | ecco perché

A Washington, il taglio di 300 giornalisti al Washington Post fa discutere. Non si tratta solo di un ridimensionamento deciso da Jeff Bezos, il proprietario e fondatore di Amazon. La decisione ha sollevato molte preoccupazioni sulla tenuta del giornalismo di qualità negli Stati Uniti.

(Adnkronos) – I tagli al Washington Post, con il licenziamento di 300 giornalisti, non sono solo la notizia di un ridimensionamento, voluto dal proprietario Jeff Bezos, fondatore di Amazon e uno degli uomini più ricchi al mondo. Sono anche la fotografia di un passaggio che rischia di minare le fondamenta del glorioso giornalismo americano.

A Washington, il giornale annuncia decine di licenziamenti.

Il giornalismo sportivo in America sta vivendo un momento difficile.

