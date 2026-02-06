Wanda Nara mostra l'enorme cabina armadio | sugli scaffali la collezione di borse di lusso

Wanda Nara ha postato un video sui social per mostrare la sua enorme cabina armadio. Gli scaffali sono pieni di borse di lusso, tutte ben ordinate e in bella vista. La showgirl argentina si mostra orgogliosa della sua collezione, che conta decine di accessori griffati. I fan rimangono senza parole davanti a tanta eleganza e stile.

Wanda Nara ha mostrato ai follower la sconfinata cabina armadio dove conserva i suoi tesori: decine di borse griffate, una collezione da vera fashion addicted.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Wanda Nara Belén Rodriguez mostra la sconfinata cabina armadio: dall’intimo alle scarpe è tutto in perfetto ordine Belén Rodriguez ha aperto le porte della sua cabina armadio, lasciando tutti a bocca aperta. Wanda Nara: “Mauro Icardi ha un debito enorme che continua a aumentare. Sto pagando tutto da sola” Wanda Nara ha riacceso le polemiche sulla separazione con Mauro Icardi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Wanda Nara Argomenti discussi: Wanda Nara mostra la sua nuova (enorme) cabina armadio e il regalo di Maxi Lopez non passa inosservato; Wanda Nara: Mauro Icardi ha un debito enorme che continua a aumentare. Sto pagando tutto da sola; Icardi e il mancato trasferimento alla Juventus: l'agente fa chiarezza su quanto successo nelle ultime ore di mercato; Wanda Nara apre le porte della sua nuova casa e scatena l'ira di Icardi. Wanda Nara mostra la sua nuova (enorme) cabina armadio e il regalo di Maxi Lopez non passa inosservatoWanda Nara mostra la sua cabina armadio: uno spazio esclusivo tra borse di lusso, ordine maniacale e ricordi personali legati al calcio ... corrieredellosport.it Wanda Nara apre le porte della sua nuova casa e scatena l'ira di IcardiWanda Nara riparte dall’Argentina, dove ha traslocato definitivamente nella sua villa dei sogni. Ma lo scontro legale con Icardi continua ... corrieredellosport.it L’avvocata Valeria De Vellis, specializzata in diritto di famiglia e che ha seguito casi celebri come quello di Silvio Berlusconi e Veronica Lario o Mario Icardi e Wanda Nara, spiega a Fanpage.it come cambiano le regole sul divorzio e chi avrà ancora diritto a ric facebook #Spalletti fa chiarezza su Icardi alla #Juve e non risparmia Wanda Nara: "Goleador fantastico ma..." x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.