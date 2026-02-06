Wanda Nara mostra l'enorme cabina armadio | sugli scaffali la collezione di borse di lusso

Da fanpage.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Wanda Nara ha postato un video sui social per mostrare la sua enorme cabina armadio. Gli scaffali sono pieni di borse di lusso, tutte ben ordinate e in bella vista. La showgirl argentina si mostra orgogliosa della sua collezione, che conta decine di accessori griffati. I fan rimangono senza parole davanti a tanta eleganza e stile.

Wanda Nara ha mostrato ai follower la sconfinata cabina armadio dove conserva i suoi tesori: decine di borse griffate, una collezione da vera fashion addicted.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Wanda Nara

