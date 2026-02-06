Vueling scattano i licenziamenti a Roma Fiumicino | 84 a rischio I sindacati | A poche ore dal baratro nessuna trasparenza

Vueling ha deciso di licenziare 84 dipendenti all’aeroporto di Roma Fiumicino. I sindacati denunciano poca trasparenza, a poche ore da un possibile baratro. La compagnia aerea ha annunciato che, a partire da febbraio, ridurrà drasticamente il personale, lasciando molti lavoratori preoccupati per il futuro.

A partire dal mese di febbraio Vueling ha intenzione di ridurre drasticamente il personale dell'aeroporto di Roma Fiumicino, con decine di dipendenti che sono a rischio licenziamento. Il piano della compagnia aerea prevede anche il taglio di tre aerea su quattro e la soppressione cinque rotte.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Vueling Roma Fiumicino

Il 17 dicembre 2025, i lavoratori di Vueling a Fiumicino hanno annunciato uno sciopero di quattro ore, dalle 13 alle 17, per protestare contro i licenziamenti e la possibile chiusura della base aeroportuale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Un tutore imbottito #StopBorderControl: Roma Fiumicino - venerdì sera alle 21:25 in prima TV su #DMAX, canale 52 facebook

#viabilità A Parco de' Medici allagato il viadotto della Roma-Fiumicino, la linea 771 diretta al capolinea di viale America inverte la marcia su via del Castello della Magliana saltando la fermata numero 75187. x.com