Vueling scattano i licenziamenti a Roma Fiumicino | 84 a rischio I sindacati | A poche ore dal baratro nessuna trasparenza

Da today.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vueling ha deciso di licenziare 84 dipendenti all’aeroporto di Roma Fiumicino. I sindacati denunciano poca trasparenza, a poche ore da un possibile baratro. La compagnia aerea ha annunciato che, a partire da febbraio, ridurrà drasticamente il personale, lasciando molti lavoratori preoccupati per il futuro.

A partire dal mese di febbraio Vueling ha intenzione di ridurre drasticamente il personale dell'aeroporto di Roma Fiumicino, con decine di dipendenti che sono a rischio licenziamento. Il piano della compagnia aerea prevede anche il taglio di tre aerea su quattro e la soppressione cinque rotte.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Vueling Roma Fiumicino

Fiumicino, sciopero Vueling contro i licenziamenti e la chiusura della base

Il 17 dicembre 2025, i lavoratori di Vueling a Fiumicino hanno annunciato uno sciopero di quattro ore, dalle 13 alle 17, per protestare contro i licenziamenti e la possibile chiusura della base aeroportuale.

Crisi ex Gicap, sindacati proclamano sciopero: rischio licenziamenti nei punti vendita

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.