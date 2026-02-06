Vonn recupero record da infortunio per Milano Cortina E risponde alle critiche

Lindsey Vonn torna in pista dopo l’infortunio e si prepara per Milano Cortina 2026. Dopo aver subito la rottura del legamento crociato, la sciatrice americana si è allenata sulla neve veneta, a poche settimane dal grave incidente in Coppa del Mondo. La sua presenza, che ha sorpreso molti, risponde anche alle critiche arrivate nelle ultime settimane.

(Adnkronos) – Lindsey Vonn punta Milano Cortina 2026. Oggi, venerdì 6 febbraio, la sciatrice americana è tornata in pista per allenarsi sulla neve veneta, a poche settimane dal grave infortunio in Coppa del Mondo, che ha visto la rottura del legamento crociato. Rispondendo su X a chi nutriva dubbi sul recupero e sulla sua tenuta in gara dopo il ko, asserendo che in realtà si sarebbe infortunata tempo prima, Vonn ha commentato: "Grazie dottore. Fino a venerdì scorso il mio legamento crociato anteriore era perfettamente funzionante". "Solo perché ti sembra impossibile non significa che non sia possibile.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Lindsey Vonn non molla e vuole ancora correre a Milano-Cortina.

