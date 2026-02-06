Volley serie A1 le zie romagnole dell' Omag-Mt in piena corsa salvezza | match cruciale contro Perugia

Sabato sera al Palacervia si gioca una partita decisiva per la salvezza in serie A1 di volley. L’Omag-Mt, conosciuta come le “zie romagnole”, affronta Perugia in un match che può cambiare le sorti di entrambe le squadre. La partita inizia alle 21 e si preannuncia molto combattuta, con le due formazioni che metteranno in campo tutte le energie per portare a casa i punti. La classifica non dice tutto, e questa sfida rappresenta un’occasione importante per l’Omag-Mt di avvic

Sabato, 7 febbraio, alle 21, il Palacervia accoglierà una sfida dal peso specifico altissimo, ben oltre quanto racconta la classifica. Contro Perugia, formazione che lotta per evitare la retrocessione ma dotata di qualità e orgoglio, la Omag-Mt è chiamata a dare continuità al proprio momento.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Volley serie A1, le zie romagnole dell'Omag-Mt in piena corsa salvezza: match cruciale contro PerugiaDopo tre vittorie consecutive, la Omag-Mt è chiamata a dare continuità al proprio momento positivo e a compiere un ulteriore passo verso la salvezza ... riminitoday.it

