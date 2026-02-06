Voleva visitare ancora una volta il Duomo delle Dolomiti | il sogno di Maria Theresia è realtà

Maria Theresia torna a sognare il Duomo delle Dolomiti. La donna, appassionata di montagna e di spiritualità, voleva rivedere il suo luogo del cuore. Dopo aver già visitato il sito in passato, ha deciso di ripercorrere i sentieri e raggiungere di nuovo quella cattedrale naturale. La sua visita, semplice ma carica di emozione, ha attirato l’attenzione di chi la conosceva e di chi ha assistito alla sua gioia.

Maria Theresia aveva un sogno. Semplice per tanti, ma non per tutti. E, forse, per lei non lo era affatto così semplice. Ma grazie al progetto Sogni e Vai, realtà pensata per realizzare i desideri delle persone in difficoltà o malate, e che unisce l’Associazione Provinciale di Soccorso Croce.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

