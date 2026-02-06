Voleva visitare ancora una volta il Duomo delle Dolomiti | il sogno di Maria Theresia è realtà

Maria Theresia torna a sognare il Duomo delle Dolomiti. La donna, appassionata di montagna e di spiritualità, voleva rivedere il suo luogo del cuore. Dopo aver già visitato il sito in passato, ha deciso di ripercorrere i sentieri e raggiungere di nuovo quella cattedrale naturale. La sua visita, semplice ma carica di emozione, ha attirato l’attenzione di chi la conosceva e di chi ha assistito alla sua gioia.

Maria Theresia aveva un sogno. Semplice per tanti, ma non per tutti. E, forse, per lei non lo era affatto così semplice. Ma grazie al progetto Sogni e Vai, realtà pensata per realizzare i desideri delle persone in difficoltà o malate, e che unisce l’Associazione Provinciale di Soccorso Croce.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Duomo Delle Dolomiti Il sogno di Alessandro è realtà. Il piccolo Mozart ha un nuovo pianoforte: “Bianco e nero, come lo voleva lui” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Duomo Delle Dolomiti Argomenti discussi: Voleva visitare ancora una volta il Duomo delle Dolomiti: il sogno di Maria Theresia è realtà; La leggenda di Volkanovski continua; Napoli, La città dei vivi a teatro: perplessi applausi alla prima; Napoli, non voleva vedere l'immondizia e ha incendiato i cassonetti: uomo arrestato a Soccavo. Poter visitare ancora una volta il santuario e partecipare a una Santa Messa: era questo il sogno della signora Maria Theresia, realizzato grazie alle volontarie Hildegard e Petra di "Sogni e vai". Ecco com'è andata Leggi l’articolo tinyurl.com/mw2464x6 facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.