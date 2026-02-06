Volete il tunnel e l’aeroporto? Chiamateli Trump

Il presidente americano Donald Trump ha fatto una proposta sorprendente al senatore democratico Chuck Schumer. Trump ha promesso di sbloccare i fondi per il tunnel tra New York e il New Jersey solo se cambieranno nome alla stazione di Penn Station e all’aeroporto di Washington, Dulles. La proposta ha lasciato tutti a bocca aperta, perché lega due grandi investimenti infrastrutturali a una decisione simbolica. Ora si attende una reazione dalle parti coinvolte.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso al senatore democratico Chuck Schumer che sbloccherà i fondi per il tunnel fra New York e il New Jersey se la stazione della Grande Mela, Penn Station, e l’aeroporto di Washington, Dulles Airport, cambieranno nome nome. Vuole che siano chiamati Trump Station e Trump Airport. Lo riporta Cnn. I fondi sono già stati stanziati dal Congresso ma sono stati congelati dall’amministrazione. New York e New Jersey hanno già fatto causa al presidente Usa. I finanziamenti congelati. La proposta è emersa durante la discussione sui finanziamenti e sulla crisi di bilancio in corso tra Congresso e Casa Bianca.🔗 Leggi su Open.online

Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, Donald Trump ha mostrato foto di migranti arrestati nel Minnesota, chiedendo:

