Volete coprire i violenti a tutti i costi Cruciani smaschera un’attivista di sinistra in diretta video

Durante la trasmissione Dritto e Rovescio su Rete 4, Giuseppe Cruciani ha smascherato un’attivista di sinistra che difendeva gli antagonisti di Torino. Con parole dirette, il conduttore ha chiarito come alcuni vogliano coprire i violenti a tutti i costi, mettendo in discussione la reale volontà di parlare di pacificazione. La discussione si è accesa, e Cruciani ha voluto mettere i puntini sulle i.

A tutto c'è un limite. Lo sa bene Giuseppe Cruciani che, durante la trasmissione Dritto e Rovescio su Rete 4, ha smentito chi difendeva gli antagonisti di Torino. Un'attivista, intervenendo dal pubblico, ha provato ad affermare che in Italia c'è un regime oppressivo, ma il conduttore de La zanzara è riuscito a smentirla senza troppa fatica. "Lei sta dicendo che c'è la repressione in Italia e l'autoritarismo sulla televisione nazionale. Dunque, di che cosa stiamo parlando?". Poi ha ribadito: "Lei può dire quello che vuol sul web. In una televisione nazionale le lasciano dire che la Polizia ha militarizzato un quartiere di Torino.

