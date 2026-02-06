Il Carpi punta tutto su Mattia Gaddini per sbloccare il suo attacco. Il giocatore ha dichiarato di voler puntare sul tiro da fuori, sperando di trovare finalmente il gol che manca da inizio anno. La società biancorossa si affida alle sue qualità per cambiare rotta e tornare a far punti.

Strappo, dribbling e tiro da fuori. E’ quello che il Carpi si aspetta da Mattia Gaddini, terza pedina del restyling offensivo che la società biancorossa ha lanciato per gennaio, a caccia di un gol che nel 2026 si è smarrito. L’esterno classe 2002 arriva in prestito dal Cittadella e ha una gran voglia di fare subito la differenza. "L’interesse del Carpi è venuto fuori qualche settimana fa – racconta – e parlando col mio procuratore ho pensato da subito che fosse l’opportunità giusta e in questo momento. Cercherò di dare il mio massimo perché vengo da mesi in cui non ho giocato molto e sono qui con tanta voglia di dimostrare, di mettermi a disposizione ed aiutare la squadra nel raggiungere il nostro obiettivo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Voglio giocarmi l’arma del tiro da fuori"

Approfondimenti su Gaddini Carpi

In una finale di Coppa Araba, un gol incredibile ha lasciato tutti senza parole.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Conflicts arose between her mother-in-law and her adoptive mother

Ultime notizie su Gaddini Carpi

Argomenti discussi: Voglio giocarmi l’arma del tiro da fuori; L’allenatore non fa giocare il figlio: il padre lo minaccia con una pistola davanti ai bambini.

Voglio giocarmi l’arma del tiro da fuoriStrappo, dribbling e tiro da fuori. E’ quello che il Carpi si aspetta da Mattia Gaddini, terza pedina del ... msn.com

CALCIOMERCATO FOGGIA “Voglio lavorare duramente per giocarmi le mie chance e dare il massimo per questa maglia”. #lattacco #foggiacalcio #calciomercato #propatria #acquisti #cessioni facebook

#Allegri: “L’obiettivo è la Champions, mi piacerebbe giocare tante partite. A Pisa voglio #Leao e #Pulisic” x.com