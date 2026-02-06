Voci a Pitigliano l' iniziativa della Regione Toscana presentata a Montecitorio con Giani – Il video

La Regione Toscana e il Comune di Pitigliano hanno portato il progetto “Voci a Pitigliano” a Roma, alla Camera dei Deputati. L’iniziativa punta a creare uno spazio di ascolto e dialogo tra cittadini, con l’obiettivo di rafforzare la responsabilità civica. La presentazione si è svolta nella Sala Stampa della Camera, con la partecipazione di rappresentanti regionali e locali, che hanno spiegato come il laboratorio possa aiutare a coinvolgere la comunità e promuovere la partecipazione attiva.

(Agenzia Vista) Roma, 04 febbraio 2026 La Regione Toscana e il Comune di Pitigliano hanno presentato a Roma, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, il progetto “Voci a Pitigliano”, un laboratorio collettivo dedicato all’ascolto, al confronto e alla responsabilità civica. Alla conferenza stampa alla Camera dei Deputati sono intervenuti il presidente Eugenio Giani, l’assessora Cristina Manetti, il sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili e il giornalista Simone Marrucci. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Pitigliano Regiona Taxi, la manifestazione a Roma con bombe carta e fumogeni davanti a Montecitorio: le voci dalla piazza – Il video La manifestazione dei tassisti a Roma, tenutasi davanti a Montecitorio, ha coinvolto diverse ore di protesta, con l’utilizzo di bombe carta e fumogeni. Giani tra le cuoche della Sagra del Cinghiale di Chianni: Questa è l'autenticità della Toscana – Il video Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Voci a Pitigliano, l'iniziativa della Regione Toscana presentata a Montecitorio con Giani Ultime notizie su Pitigliano Regiona Argomenti discussi: Voci a Pitigliano un calendario di eventi per ripensare il turismo; Voci a Pitigliano, l’iniziativa della Regione Toscana presentata a Montecitorio con Giani; Pitigliano ripensa il turismo: al via Voci a Pitigliano tra comunità, cultura e nuove forme di accoglienza; Voci a Pitigliano, l'iniziativa della Regione Toscana presentata a Montecitorio con Giani. REGIONE TOSCANA * :«LA CONFERENZA STAMPA SU VOCI A PITIGLIANO SI TERRÀ A ROMA IL 4 FEBBRAIO.»La Regione Toscana con il Comune di Pitigliano presentano il progetto Voci a Pitigliano, laboratorio collettivo di ascolto, confronto e responsabilità. agenziagiornalisticaopinione.it Voci a Pitigliano, l'iniziativa della Regione Toscana presentata a Montecitorio con GianiLa Regione Toscana e il Comune di Pitigliano hanno presentato a Roma, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, il progetto Voci a Pitigliano, un laboratorio collettivo dedicato all’ascolto, ... ilgiornale.it Una notizia attesa che diventa finalmente concreta. Per la provinciale del Carlone (SP 107), collegamento tra Vaglia e Calenzano, la Regione Toscana stanzia 3,2 milioni di euro per il progetto di fattibilità tecnico-economica. Un passo decisivo per avvicinare il facebook Valutazione servizi URP Giunta Regione Toscana, Risultati del 2025 tinyurl.com/bdehrxmz x.com

