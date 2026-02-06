Vlahovic cambia idea e saluta Allegri | lo tradisce proprio con loro

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus e cambiare allenatore. Dopo settimane di silenzio, il centravanti serbo ha deciso di salutare ufficialmente Allegri, tradendo così le aspettative di chi sperava in un suo ritorno. La situazione si fa sempre più incerta e la società sta valutando le prossime mosse.

Nel panorama del mercato dei grandi attaccanti, una possibile, clamorosa svolta tiene banco: Dusan Vlahovic potrebbe cambiare rotta, accendendo aspettative e riflessi su diversi club di primo livello. Il dossier ruota attorno a una situazione contrattuale delicata, a interessi di squadre europee e alla tensione tra continuità e rinnovamento delle gerarchie. In questo contesto, la valutazione delle alternative diventa cruciale per definire la direzione futura del bomber serbo e del suo ambiente. La prospettiva di un trasferimento all’Inter guadagna terreno grazie a una combinazione di fattori: contratto in scadenza, disponibilità di movimento a parametro zero e un interesse dichiarato dalla dirigenza nerazzurra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Vlahovic, attaccante serbo in scadenza nel giugno 2026, è al centro di recenti cambiamenti riguardo al suo futuro.

