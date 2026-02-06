VITA IN DIRETTA | MATANO CHIAMA 4 INVIATI FAMOSISSIMI PER SANREMO 2026

Alberto Matano ha chiamato quattro inviati molto noti per preparare la copertura di Sanremo 2026. Il conduttore punta su una squadra d’eccezione per seguire il festival, che si avvicina rapidamente. La trasmissione continua a dominare il pomeriggio, attirando milioni di italiani davanti alla tv.

Vita in Diretta prosegue la sua marcia trionfale come talk show leader del pomeriggio con Alberto Matano che si prepara al Festival di Sanremo con una squadra d’eccezione. La trasmissione del pomeriggio di Rai1 rimane a Roma ma avrà in Liguria una squadra d’eccezione con 5 inviati che seguiranno il davanti e sopra il dietro le quinte del Teatro Ariston. Il primo nome è quello di Alba Parietti che torna così nella Città Fiori con un ruolo ufficiale, dopo essere stata co-conduttrice con Pippo Baudo nel 1992 e del DopoFestival l’anno seguente. Ricordiamo Alba ovviamente in prima fila a Sanremo, tra i volti più chiacchierati e fotografati durante la kermesse musicale più amata, attesa e seguita dagli italiani in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Bubinoblog

