Vita in Diretta | Matano chiama 4 inviati famosi per Sanremo 2026

Alberto Matano ha chiamato quattro inviati noti per seguire il Festival di Sanremo 2026. L’obiettivo è offrire uno sguardo diretto sul dietro le quinte e sul palco del Teatro Ariston. La squadra di giornalisti partirà subito, pronti a raccontare ogni dettaglio di questa edizione.

Alberto Matano si prepara a vivere da protagonista il Festival di Sanremo 2026 con una squadra di inviati d’eccezione pronta a raccontare ogni momento del backstage e del palco del Teatro Ariston. Alba Parietti torna a Sanremo dopo 30 anni. Tra i nomi più attesi c’è Alba Parietti, che torna ufficialmente a Sanremo dopo la co-conduzione con Pippo Baudo nel 1992 e la partecipazione al DopoFestival dell’anno successivo. La Parietti sarà inviata speciale di Vita in Diretta, pronta a offrire scoop, curiosità e anticipazioni direttamente dal cuore della manifestazione. Una squadra d’eccezione al fianco di Matano. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

