Per il quinto anno consecutivo, Cap Società Cooperativa conferma il suo impegno con il Campionato di Giornalismo de La Nazione. La cooperativa sostiene il concorso che mette alla prova i giovani giornalisti, offrendo loro un'occasione di crescita e di visibilità. La partecipazione continua a crescere, segno che il giornalismo rimane una strada importante per raccontare la realtà.

Federico Toscano Per il quinto anno consecutivo Cap Società Cooperativa sostiene il Campionato di Giornalismo de La Nazione. Un impegno che la cooperativa vive non come semplice sponsorizzazione, ma come una scelta culturale: investire nei giovani significa investire nella qualità del futuro del territorio. Il concorso permette ai ragazzi di misurarsi con la scrittura giornalistica, coltivare spirito critico e cimentarsi con la complessità dell’attualità. Competenze che Cap considera fondamentali per formare cittadini consapevoli, capaci di leggere il presente e interpretare il domani con maggiore responsabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Visione e coraggio. Le strade giuste

Approfondimenti su Federico Toscano

Biancofiore denuncia la mancanza di visione e coraggio dei decisori politici nel fronteggiare il degrado di palazzi pericolanti e la necessità di rigenerare le città.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Astral Legends TV Stream | Part Three Marathon

Ultime notizie su Federico Toscano

Argomenti discussi: Visione e coraggio. Le strade giuste; Quanto è stata dura e quanto coraggio, in funzione la nuova telecabina (FOTO): Evviva chi crede in questo territorio. Grazie a chi ha investito con sacrificio e visione; Creatività, coraggio e radici: il cuore pulsante di Merceria 1965; Sticchi Damiani, il coraggio delle idee.

UE, GELMINI (NM): PAROLE DRAGHI CONDIVISIBILI, SERVE CORAGGIO E VISIONERoma, 2 feb - Le parole di Mario Draghi sull’Ue sono del tutto condivisibili. Il rischio dell'irrilevanza, in un quadro politico sempre più complesso, è concreto. Servono coraggio e visione per vince ... 9colonne.it

Mattarella Crisi richiedono visione e coraggio, guardare avantiROMA (ITALPRESS) – La visione di Francesco Merlon è esemplare di un modello d’impresa moderna lontana da logiche protezionistiche e di concentrazione, che saputo fare di Fabriano un archetipo. Il ... iltempo.it

Dal 1948 a oggi, una storia fatta di visione, coraggio e inclusione. Il tiro con l’arco è il primo sport paralimpico della storia e continua a dimostrare che competere significa prima di tutto condividere valori, regole e passione. Un percorso che la Federazione e i facebook