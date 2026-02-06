Antony Morato ha lanciato la nuova campagna SS 26, segnando un passo importante nel suo percorso stilistico. La collezione porta avanti una visione cosmopolita, fatta di equilibrio e funzionalità. Il marchio ribadisce così il suo impegno verso un’estetica inclusiva e multiculturale, già presente nelle stagioni passate. La campagna si distingue per un’immagine che combina stile e praticità, pronta ad attrarre un pubblico internazionale.

Con la nuova campagna SS 26, Antony Morato inaugura un nuovo capitolo del suo racconto visivo e stilistico (nella foto), proseguendo il percorso intrapreso nelle ultime stagioni e riconfermando una visione inclusiva e multiculturale che da sempre definisce il brand. La scelta dei protagonisti ribadisce l’impronta cosmopolita della campagna, sottolineando la volontà di dare voce a una moda capace di rappresentare diversi modi di essere e personalità uniche. Ogni look è selezionato con attenzione per valorizzare il carattere dei capi, mettendo in luce il perfetto equilibrio tra funzionalità, ricerca stilistica e contemporaneità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Visione cosmopolita. Equilibrio e funzionalità

