La premier Giorgia Meloni si dice molto indignata per la scarcerazione degli aggressori di Torino. Durante una puntata di Dritto e Rovescio su Rete4, Meloni ha commentato duramente questa decisione, sottolineando che non le sorprende e che purtroppo ci sono già troppi precedenti simili. La sua reazione si unisce alle critiche di chi chiede maggiore fermezza contro la violenza.

“Sono abbastanza indignata per questa decisione che non mi stupisce purtroppo ci sono troppi precedenti in questo senso” Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ospite di Dritto e Rovescio su Rete4.”Noi possiamo fare tutte le leggi del mondo ma devono essere fatte rispettare: se c’è un pezzo di questa filiera che si ferma, il nostro lavoro, ma anche soprattutto quello delle forze dell’ordine, diventa totalmente inutile”, ha aggiunto. (askanews) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * E se ci fosse un collegamento tra il rilascio dei file Epstein e l’operazione di Fabrizio Corona qui in Italia? 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Violenze Torino, aggressori scarcerati. Meloni: “indignata”

La polizia ha arrestato un ragazzo di 22 anni, sospettato di aver partecipato all’aggressione dell’agente Alessandro Calista, picchiato sabato sera a Torino.

Giorgia Meloni si è recata a Torino per visitare gli agenti feriti durante gli scontri di ieri.

