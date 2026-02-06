Violenza su donne | Schlein ' tolto consenso non erano questi patti con Meloni'

La leader di Sinistra, Elly Schlein, critica duramente il governo dopo aver perso il sostegno sulla legge sul consenso.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Hanno tolto il consenso dalla legge sul consenso. Non erano questi i patti con Meloni. A questo punto meglio non fare la legge". Lo ha detto Elly Schlein nella replica alla Direzione Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La violenza sulle donne rimane una questione centrale, spesso sottovalutata.

