Violenza su donne | Schlein ' tolto consenso non erano questi patti con Meloni'
La leader di Sinistra, Elly Schlein, critica duramente il governo dopo aver perso il sostegno sulla legge sul consenso.
Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Hanno tolto il consenso dalla legge sul consenso. Non erano questi i patti con Meloni. A questo punto meglio non fare la legge". Lo ha detto Elly Schlein nella replica alla Direzione Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Violenza su donne: Schlein, 'Meloni faccia rispettare accordo sulla Pdl sul consenso'
Violenza su donne: Braga, 'tradito patto Schlein-Meloni, tradite tutte le donne'
La violenza sulle donne rimane una questione centrale, spesso sottovalutata.
Ddl violenza su donne, Schlein: A Meloni ho detto Non farti dettare la linea dal patriarcato(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 Ho detto alla presidente che se da un buon accordo tra tutte le forze politiche si passa ad una legge negativa per le donne è meglio non farla. Le ho chiesto di ... quotidiano.net
Violenza contro le donne. Fondamentale il ruolo dei centri per incoraggiare le denunce. Il primo consiglio: non accettare l'ultimo appuntamento con l'ex facebook
