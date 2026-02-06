Violenza su donne | Schlein ' tolto consenso non erano questi patti con Meloni'
La deputata Elly Schlein critica duramente il governo dopo aver visto approvare una legge sul consenso che, a suo avviso, ha tolto diritti alle donne. Schlein afferma che le promesse fatte con Meloni sono state tradite e che questa legge non rispecchia le aspettative iniziali. La questione resta al centro del dibattito politico, mentre le opposizioni chiedono chiarimenti e modifiche.
Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Hanno tolto il consenso dalla legge sul consenso. Non erano questi i patti con Meloni. A questo punto meglio non fare la legge". Lo ha detto Elly Schlein nella replica alla Direzione Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Violenza su donne: Schlein, 'Meloni faccia rispettare accordo sulla Pdl sul consenso'
