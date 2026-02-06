Villa Eugenia il Tar boccia Legambiente

Il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso di Legambiente contro la vendita di Villa Eugenia a Civitanova. La sentenza n. 1432026 ha chiarito che il Comune può procedere con la vendita senza ulteriori ostacoli. Legambiente aveva cercato di bloccare l’operazione, ma il tribunale ha confermato che tutto si è svolto secondo le regole. Ora si attende la conclusione dell’iter e la definitiva vendita della villa.

Civitanova, 6 febbraio 2026 – Vendita di Villa Eugenia, respinto dal Tar (sentenza n.1432026) il ricorso di Legambiente nazionale e del circolo locale Sibilla Aleramo dell’associazione, per chiedere l’annullamento della delibera di consiglio comunale n. 59 del 27 luglio 2018, con oggetto ‘Villa Eugenia, esercizio del diritto di prelazione esame ed approvazione ipotesi di transazione’, e dell’atto di cessione dell’edificio storico sottoscritto nel settembre 2018 tra Comune e Lumar Srl per 220.000 euro. L’azione di Legambiente. Legambiente aveva puntato sulla violazione dell’art. 134 del Tuel, deducendo che il Comune non avrebbe potuto dichiarare immediatamente eseguibile la delibera impugnata, non sussistendo il presupposto dell’urgenza, motivazione infondata per il Tar perché l’assenza del requisito d’urgenza non determina l’illegittimità del provvedimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Villa Eugenia, il Tar boccia Legambiente Approfondimenti su Villa Eugenia Tar Enel, scontro sulla "riserva fredda": Legambiente boccia il piano per Brindisi e Civitavecchia L’annuncio del Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, riguardo al futuro dei poli energetici di Brindisi e Civitavecchia, ha suscitato critiche da parte di Legambiente. Pendolaria 2025, Legambiente boccia le autostrade e promuove il ferro: focus anche su Parma Nel rapporto Pendolaria 2025, Legambiente mette in luce il ruolo cruciale del trasporto ferroviario, criticando le grandi autostrade regionali. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Villa Eugenia Tar Villa Eugenia, il Tar boccia LegambienteRespinto il ricorso dell’associazione che chiedeva di annullare la delibera con cui il Comune ha rinunciato al diritto di prelazione ... ilrestodelcarlino.it Villa Eugenia, ricorso contro la vendita. Adesso il Tar chiede gli atti al Comune di CivitanovaDunque una sentenza interlocutoria che non è intervenuta nel merito ma con cui si chiede la massima chiarezza. Atti che vanno consegnati «al più presto possibile» come indica il Tar. Il ricorso contro ... corriereadriatico.it Proponiamo in vendita in zona nel quartiere residenziale di villa eugenia, su palazzina ristrutturata di recente, appartamento posto al piano 1° con ascensore di mq. 90 circa composto da: ingresso, cucina, salone con terrazzo, 2 camere e 2 bagni entrambi con facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.