Vietri | Le scritte contro la memoria di Falvella sono inaccettabili

Da anteprima24.it 6 feb 2026

Le scritte apparse sul muro della Camera di Commercio di Salerno, vicino alla sede di Fratelli d’Italia, sono state condannate duramente. Il sindaco di Vietri, che si è detto sconvolto, ha definito l’episodio grave e inaccettabile. La scritta offende la memoria di Carlo Falvella, ucciso nel 1972 da un atto anarchico. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Le scritte apparse sul muro della Camera di Commercio di Salerno, a pochi passi dalla sede provinciale di Fratelli d’Italia, rappresentano un episodio grave e inaccettabile che offende la memoria di Carlo Falvella, vicepresidente del Fuan, ucciso il 7 luglio 1972 da mano anarchica”. Lo dichiara il deputato Imma Vietri, commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Salerno. “ Evocare la morte di una vittima della violenza politica non ha nulla a che vedere con il confronto democratico e costituisce una forma di intimidazione e inciviltà che va condannata senza ambiguità da parte di tutti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

