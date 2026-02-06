Vietri | Le scritte contro la memoria di Falvella sono inaccettabili

Le scritte apparse sul muro della Camera di Commercio di Salerno, vicino alla sede di Fratelli d’Italia, sono state condannate duramente. Il sindaco di Vietri, che si è detto sconvolto, ha definito l’episodio grave e inaccettabile. La scritta offende la memoria di Carlo Falvella, ucciso nel 1972 da un atto anarchico. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

"Le scritte apparse sul muro della Camera di Commercio di Salerno, a pochi passi dalla sede provinciale di Fratelli d'Italia, rappresentano un episodio grave e inaccettabile che offende la memoria di Carlo Falvella, vicepresidente del Fuan, ucciso il 7 luglio 1972 da mano anarchica". Lo dichiara il deputato Imma Vietri, commissario provinciale di Fratelli d'Italia a Salerno. " Evocare la morte di una vittima della violenza politica non ha nulla a che vedere con il confronto democratico e costituisce una forma di intimidazione e inciviltà che va condannata senza ambiguità da parte di tutti.

