Il Napoli si prepara alla sfida con l’attenzione rivolta soprattutto ai giocatori in forma. Vidigal, che segue da vicino la squadra, ha detto chiaramente che serve più continuità per alcuni elementi chiave, come Alisson, che ha bisogno di giocare con più regolarità per migliorare le sue prestazioni. La squadra lavora sodo in vista delle prossime partite, cercando di recuperare gli infortunati e di trovare il giusto equilibrio in campo.

"> NAPOLI – Uno sguardo lucido, tecnico e internazionale sul momento del Napoli. José Luis Vidigal, ex centrocampista azzurro, è intervenuto a Napoli Magazine Live, su Radio Punto Zero, trasmissione condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla, per analizzare diversi temi legati all’attualità del club partenopeo, dal mercato agli infortuni, fino al regolamento sui falli di mano. Partendo da Alisson Santos, Vidigal ha ricostruito il percorso del brasiliano in Portogallo: «È un ragazzo che avevamo visto in Serie B portoghese e capito potesse crescere allo Sporting. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Vidigal: «Napoli, servono giocatori in forma. Alisson? Ha bisogno di continuità»

Approfondimenti su Napoli Alisson

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Napoli Alisson

Argomenti discussi: NM LIVE - Vidigal: Alisson Santos? Poco spazio per lui allo Sporting, ma i portoghesi sanno di aver perso un giocatore importante, al Napoli adesso servono giocatori in forma.

NM LIVE - Vidigal: Alisson Santos? Poco spazio per lui allo Sporting, ma i portoghesi sanno di aver perso un giocatore importante, al Napoli adesso servono giocatori in formaNAPOLI - JOSE’ LUIS VIDIGAL, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi pro ... napolimagazine.com

Vidigal avvisa: Alisson al Napoli faticherà, ma si sente pronto. Visto che è successo con Neres?Che giocatore è Alisson Santos? Radio Marte lo ha chiesto a José Luís Vidigal, ex centrocampista portoghese del Napoli, in passato coordinatore del vivaio dello Sporting CP, intervenuto ai microfoni d ... msn.com