Vidigal | Napoli servono giocatori in forma Alisson? Ha bisogno di continuità
Il Napoli si prepara alla sfida con l’attenzione rivolta soprattutto ai giocatori in forma. Vidigal, che segue da vicino la squadra, ha detto chiaramente che serve più continuità per alcuni elementi chiave, come Alisson, che ha bisogno di giocare con più regolarità per migliorare le sue prestazioni. La squadra lavora sodo in vista delle prossime partite, cercando di recuperare gli infortunati e di trovare il giusto equilibrio in campo.
"> NAPOLI – Uno sguardo lucido, tecnico e internazionale sul momento del Napoli. José Luis Vidigal, ex centrocampista azzurro, è intervenuto a Napoli Magazine Live, su Radio Punto Zero, trasmissione condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla, per analizzare diversi temi legati all’attualità del club partenopeo, dal mercato agli infortuni, fino al regolamento sui falli di mano. Partendo da Alisson Santos, Vidigal ha ricostruito il percorso del brasiliano in Portogallo: «È un ragazzo che avevamo visto in Serie B portoghese e capito potesse crescere allo Sporting. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
