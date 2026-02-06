Vicolo Siccheria sta diventando una foresta | Di notte in tanti scaricano rifiuti fra la vegetazione spontanea

Vicolo Siccheria si trasforma in una vera e propria foresta, con arbusti e rifiuti che crescono tra le piante selvatiche. Di notte, molte persone approfittano dell’oscurità per scaricare abusivamente rifiuti tra i cespugli, senza paura di essere viste. La mancanza di illuminazione rende difficile controllare la zona, e ora il problema si fa sempre più evidente.

Vicolo Siccheria sta diventando una. foresta. Con il risultato che di notte in tanti scaricano abusivamente rifiuti fra la vegetazione spontanea, favoriti dal fatto che non c'è illuminazione. Noi residenti non sappiamo più che fare. Diverse sono state le segnalazioni negli anni, ma nessuno si è.

