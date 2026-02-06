Vibo al via la serata Signor G | musica teatro e memoria in evento speciale VIDEO

Questa sera a Vibo Valentia prende il via l’evento “Signor G”, una serata dedicata a Giorgio Gaber. La città si anima con musica, teatro e ricordi, offrendo al pubblico uno spettacolo che celebra il suo talento e la sua figura. L’evento si svolge in modo semplice e diretto, coinvolgendo chi vuole riscoprire il genio del cantautore.

**Vibo si prepara per l’evento speciale “Signor G”: un’occasione per riscoprire il genio di Giorgio Gaber tra musica, teatro e memoria.** L’iniziativa, presentata a Palazzo Razza, si svolgerà il 6 febbraio 2026 alle ore 17.30 presso la Sala della Camera di Commercio di Vibo Valentia. L’evento, ideato e promosso dal Circolo Dipendenti Azienda Sanitaria Provinciale (CDASP) di Vibo Valentia, è dedicato a Giorgio Gaber, l’artista e intellettuale che ha plasmato il paesaggio culturale italiano con la sua unicità: teatro, canzone, critica sociale, filosofia. Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Vibo Valentia e della Camera di Commercio di Catanzaro, l’incontro rappresenta una serata d’alta cultura, pensata per offrire ai cittadini un momento di riflessione e di approfondimento sulle sue opere.🔗 Leggi su Ameve.eu

