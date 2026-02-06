Viareggio rubinetti a secco per quasi 24 ore Colpa di un guasto su una tubazione

Viareggio, 6 febbraio 2026 – E' stato un risveglio all'insegna di disagi per molti viareggini che questa mattina hanno avuto i rubinetti a secco. La mancanza dell'acqua era stata annunciata per i lavor i che prevedevano il ritorno dell'acqua alle sette, ma per un «imprevisto» così non è stato. E sono state molte le segnalazioni arrivate in redazione di cittadini in difficoltà: famiglie, scuole, locali in difficoltà. Un disagio per il quale sono arrivate le scuse e le spiegazioni di Gaia. «Gli operai del gestore idrico Gaia S.p.A. sono al lavoro dalla tarda serata di giovedì per un intervento programmato sulla rete idrica del Comune di Viareggio, con l'obiettivo di realizzare un'importante operazione infrastrutturale».

