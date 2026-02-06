Viaggiare in India in moto | cosa serve e come affrontare l' Himalaya

Viaggiare in moto nell’Himalaya richiede preparazione e attenzione. Dopo aver percorso 1.200 km nei dintorni di Leh, nel Ladakh, ho capito che il successo di un viaggio così dipende da poche cose fondamentali: equipaggiamento, pianificazione e rispetto delle alte quote. In questo articolo, condivido alcuni consigli pratici per affrontare al meglio questa avventura tra le montagne più alte del mondo.

Una manciata di consigli utili annotati sullo smartphone dopo 1.200 km in lungo e in largo nei pressi di Leh, nella regione del Ladakh, in India, sulla catena montuosa dell'Himalaya. Proviamo a raccontare, a cuore aperto, la nostra esperienza, anche e soprattutto per quanto concerne l'acclimatazione, tutt'altro che scontata. Non tanto per il fuso orario o per un viaggio da casa ad albergo di 29 ore con tre voli aerei, ma per livelli di ossigeno tra 3.500 e 6.000 metri ben diversi da quelli ai quali siamo abituati in Italia. Ecco quali sono i documenti utili da portare con sé, come attrezzarsi, come vestirsi (nonostante temperature sorprendentemente alte per le medie estive) e come affrontare un viaggio, che - probabilmente - se non unico rimarrà nella mente molto a lungo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

