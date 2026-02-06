Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 19 | 40

La viabilità a Roma e nel Lazio mostra ancora qualche rallentamento, anche se alcuni incidenti sono stati risolti. Tra Portonaccio e la tangenziale est si circola abbastanza bene, mentre si rallenta tra Togliatti e il raccordo anulare sulla Pontina, dove c’era stato un incidente in precedenza. Sul Raccordo Anulare, in carreggiata interna, ci sono code tra Flaminia e Salaria, e anche tra Laurentina e via Cristoforo Colombo si registrano tratti di traffico intenso. La linea ferroviaria Orte-Fiumicino aeroportuale, invece, torna a circolare reg

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dal pediatra l'infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal tratto Urbano della Roma Teramo risolto l'incidente a un precedenza traffico non mi puoi scorrevole tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima nel senso opposto si rallenta per traffico intenso tra Togliatti e raccordo anulare sulla statale Pontina risolto L'incidente è avvenuto in precedenza permangono quote tra Castel Romano a via di Pratica verso Roma sul Raccordo Anulare in carreggiata interna ti rallenta per traffico intenso tra Flaminia e Salaria è più avanti del Nomentana Roma Teramo in esterna traffico rallentato tra Laurentina Etrusco via Cristoforo Colombo qui a tratti da via di Mezzocammino a via di Acilia verso Ostia in chiusura trasporto ferroviario sulla linea Orte Fiumicino aeroporto la circolazione precedentemente rallentata tra Poggio Mirteto e Fara in Sabina per un evento franoso è tornata regolare i treni Intercity e regionali coinvolti hanno subito ritardi fino a 45 minuti variazioni e cancellazioni da Daniele si rialza le futilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo giorno un servizio della Regione Lazio

