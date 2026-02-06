Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 19 | 10

La viabilità a Roma e nel Lazio si fa subito complicata. Diversi incidenti e il traffico intenso caratterizzano le strade principali, con code che si allungano su tangenziali, statali e vie interne. La situazione peggiore si registra sulla Tangenziale Est e sulla Pontina, mentre nelle zone di Nomentana e Tuscolana il traffico scorre a tratti. La Protezione Civile ha già emesso un’allerta meteo gialla e arancione, con piogge, temporali e vento forte in arrivo. La prudenza resta d’obbligo per chi si sposta oggi nella

Astral infomobilità ritrovati dalle lezioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal tratto Urbano della Roma Teramo code per incidente tra poco faccio la tangenziale est verso quest'ultima nel senso opposto code per traffico intenso tra tangenziale est e Portonaccio andiamo sulla statale Pontina code per incidente tra Castel Romano e vedi pratica verso Raccordo Anulare ci spostiamo sulla interna code per traffico intenso tra Flamingo e Salaria più avanti code a tratti tra Nomentana e Tuscolana in esterna con la tratti tra Laurentina e Tuscolana Andiamo su via Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino che di Malafede Ostia in chiusura l'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio sono previste sulla regione nella giornata di oggi piogge diffuse con rovesci o temporali e forti raffiche di vento e allerta arancione sul versante occidentale un invito alla prudenza nelle Sirio e altro Nei compiti da tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

