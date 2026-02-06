Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 18 | 40

Da questa sera, il traffico a Roma si presenta molto intenso in molte zone. La statale Pontina è rallentata per un incidente tra Castel Romano e Raccordo Anulare. Sul Raccordo Anulare, ci sono code in entrambe le carreggiate, tra Nomentana, Prenestina, Cassia bis e Salaria. Anche la tangenziale est tra Laurentina e Tuscolana è trafficata, così come il tratto urbano tra Trastevere e Portonaccio. In più, ci sono rallentamenti sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e Ostia. Per lavori di riqual

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati della situazione di alta l'infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla statale Pontina code per incidente tra Castel Romano magari pratica verso Raccordo Anulare ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna contratti per traffico intenso tra Nomentana e Prenestina e più avanti tra Cassia bis Salaria in esterna anche qui così attratti tra Laurentina e Tuscolana sul tratto Urbano della Roma Teramo si sta in fila tra tangenziale est e Portonaccio Verso il raccordo anulare ci spostiamo subito Cristoforo Colombo quote tra via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia in chiusura sulla ferrovia regionale Metromare Per consentire lavori a quella di Astral Spa di riqualificazione e straordinaria delle pensiline delle banchine della Stazione di Porta San Paolo da lunedì 9 a venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio in fascia oraria 11 11:30 la circolazione interrotta da Porta San Paolo e Magliana resta Attiva tra Magliana e Cristoforo Colombo nella tratta interrotta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana Daniele si rialzano infomobilità e tu attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

