Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 18 | 10

Questa sera sulla rete stradale di Roma e del Lazio si registrano diversi rallentamenti. La statale Pontina ha code tra Castel Romano e il raccordo anulare, mentre in carreggiata interna del Raccordo Anulare ci sono ancora tratti congestionati tra Roma Nord e Roma Teramo. La situazione migliora sulla tangenziale est, dove l’incidente di prima è stato risolto, ma si segnalano comunque rallentamenti tra Portonaccio e la tangenziale est. Tra Cassia bis e Roma Fiumicino il traffico è molto intenso e si formano code. Anche sulla Cristoforo Colombo si registr

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati delle reazioni di altro link mobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla statale Pontina code per incidente tra Castel Romano via di Pratica Verso il raccordo anulare e spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono così a tratti tra diramazione Roma nord e Roma Teramo più avanti code per traffico intenso tra Cassia bis l'aria in esterna rallentamenti della Roma Fiumicino la via del Mare più avanti così a tratti trapuntine Tuscolana sul tratto Urbano della Roma Teramo anche qui code a tratti tra tangenziale est e Togliatti verso Raccordo Anulare e nel senso opposto che sta in fila tra Portonaccio e la tangenziale est e sulla Cassia bis è risolto incidente avvenuto in precedenza permangono comode all'altezza del Raccordo Anulare verso Viterbo ci spostiamo sulla Cristoforo Colombo quote tra via Di Mezzocammino e via di Malafede verso in chiusura trasporto ferroviario sulla linea Orte Fiumicino aeroporto la circolazione permane rallentata tra Poggio Mirteto e Fara in Sabina per un movimento franoso i treni Intercity possono subire ritardi fino a 20 minuti possibili limitazioni di percorsi e cancellazioni per i treni regionali coinvolti per analisi le altre info mobilità e tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

