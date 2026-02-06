Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 17 | 25

La viabilità di oggi a Roma si presenta molto congestionata. Le strade principali sono intasate da incidenti e traffico intenso, con code sulla Cassia, il raccordo anulare e la tangenziale est. La situazione più critica si registra tra la diramazione Roma Nord e Roma Teramo, dove si è formata una lunga fila in carreggiata interna. Anche su via Cristoforo Colombo e nelle zone di Mezzocammino e Malafede ci sono rallentamenti. La causa principale resta un incidente che blocca il traffico sull’autostrada e le strade limitrofe. La regione Lazio av

Astral infomobilità ritrovati della reazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da raccordo anulare in carreggiata interna code per incidente tra diramazione Roma nord e Roma Teramo più avanti code per traffico intenso tra Cassia e Salaria in esterna Così attratti dalla Roma Fiumicino e Tuscolana sul tratto Urbano della Roma Teramo anche qui così attratti dalla tangenziale est e ti piace raccordo anulare sulla Cassia bis si sta in fila per incidente all'altezza del Raccordo Anulare verso Viterbo ci spostiamo su via Cristoforo Colombo con le tre via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia in chiusura ferrovia regionale Metromare Per consentire lavori a cura di Astral Spa di riqualificazione straordinaria e le pensiline delle banchine della Stazione di Porta San Paolo e lunedì 9 a venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio in fascia oraria 11 16:30 me circolazione interrotta tra Porta San Paolo e Magliana resta Attiva tra Magliano e Cristoforo Colombo nella tratta interrotta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana Siri al telefono habilita è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

