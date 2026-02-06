Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 13 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio si presenta complicata questa mattina. Sul Raccordo Anulare il traffico è molto rallentato tra le uscite Laurentina e Tuscolana. La pioggia e il vento forte hanno rallentato anche il traffico marittimo, con le corse per Formia e Ventotene cancellate alle 15:30. La circolazione dei treni sulla linea Pisa-Roma è sospesa tra Santa Severa e Ladispoli per un'ispezione giudiziaria, causando possibili ritardi. La stazione di Porta San Paolo rimarrà chiusa fino al 20

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare Si procede a rilento per traffico in esterna tra di uscita Laurentina Tuscolana le altre notizie ilMeteo prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio sono previste sulla regione oggi piogge diffuse con rovesci o temporali e forti raffiche di vento l'allerta è arancione sul versante sud-occidentale è proprio a causa del maltempo nell'ambito del trasporto marittimo la informa che oggi la corsa unità veloce Formia Ponza delle ore 15:30 e cancella cancella anche la corsa vita veloce formia-ventotene sempre delle 15:30 ora il trasporto ferroviario sulla linea Pisa Roma la circolazione sospesa tra Santa Severa Ladispoli Sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria possibili ritardi per i treni alta velocità Intercity e regionali coinvolti in chiusura i lavori nella stazione di Porta San Paolo a cura di Astral Spa al via lunedì 9 febbraio gli interventi comportano modifiche al servizio per la ferrovia giornale Metro mare dal 9 al 13 e dal 16 al 20 febbraio la linea interrotta tra le stazioni Porta San Paolo in Magliana dalle 11 alle 16:30 resta Ti va tra le stazioni di Magliano il colombo nella tratta in frutta si può utilizzare la metro B tra Mariana e piramide pagina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 10 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Aggiornamento viabilità - Via Roma Nella mattinata di domani, venerdì 6 febbraio, è prevista la riapertura di Via Roma in entrambi i sensi di circolazione. La misura resterà in vigore in attesa del completamento dei lavori nell’area di accesso al distributore E facebook

#Roma #viabilità la linea di bus 013 è momentaneamente ferma in seguito a un incidente, tra veicoli privati, in via di Acilia, altezza civico 150. x.com