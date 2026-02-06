Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 09 | 40

Tra traffico intenso e cantieri, la viabilità a Roma si complica ancora oggi. Tra le principali cause ci sono i rallentamenti sulla Tangenziale tra Togliatti e Tor Cervara, e code sulla Cassia tra Campagnano e Cesano. La circolazione sulla linea Orte-Fiumicino resta rallentata, con possibili ritardi sui treni Intercity e limitazioni sui regionali. In più, il maltempo colpisce la regione: pioggia, temporali e raffiche di vento hanno portato all’allerta arancione sul versante sud-ovest e gialla in tutto il Lazio

Partiamo dalla turbano della Roma Teramo con la causa delle code tra Togliatti e Tor Cervara in direzione Raccordo Anulare e sul raccordo anulare per traffico rallentamenti in interno all'uscita e nomentane Tiburtina anche in esterna dalla Ardeatina alla diramazione Roma Sud usciamo da Roma sulla Cassia per la presenza di un cantiere code tra Campagnano Cesano in direzione raccordo anulare Cambiamo argomento del trasporto ferroviario sulla linea Orte Fiumicino aeroporto la circolazione che permane rallentata tra Poggio Mirteto e fare in piscina per un movimento franoso i treni Intercity possono subire ritardi fino a 30 minuti possibili limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni regionali coinvolti le altre notizie ilMeteo prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio sono previste sulla regione nella giornata di oggi pioggia diffuse con rovesci o temporali e forti raffiche di vento l'allerta è arancione sul versante sud-occidentale a causa del maltempo Lazio meno in forma nell'ambito del trasporto marittimo che oggi la corsa unità veloce Formia Ponza delle ore 15:30 è cancellata cancellata anche la corsa lenta veloce formia-ventotene sempre delle 15:30

