Via vai sospetto poi il blitz | spacciatore tenta di ingoiare l’eroina davanti agli agenti

La polizia di Udine ha deciso di intervenire dopo aver notato un via vai sospetto in un appartamento di viale Divisione Garibaldi Osoppo. Durante il blitz, gli agenti hanno scoperto uno spacciatore che ha tentato di ingoiare l’eroina per evitare l’arresto. La scena si è svolta davanti agli occhi di chi passava, con continui ingressi e uscite che hanno messo in allerta le forze dell’ordine.

Un continuo andirivieni di persone a tutte le ore in un appartamento di viale Divisione Garibaldi Osoppo ha attirato l'attenzione della Squadra Mobile della Questura di Udine, facendo scattare un'operazione di polizia. Gli agenti hanno messo sotto osservazione lo stabile, riscontrando accessi.

