Via Laurana residenti all' attacco | Strada e marciapiedi occupati abusivamente da un fruttivendolo

Da palermotoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I residenti di via Laurana sono sul piede di guerra. Denunciano che un fruttivendolo ha occupato illegalmente strada e marciapiedi, lasciando molte persone costrette a camminare in mezzo alla strada. La situazione crea disagio e rischi, e ora chiedono interventi immediati alle autorità.

Ecco quello che accade in via Francesco Laurana, dove un fruttivendolo ha occupato abusivamente l'area. Ho chiamato i vigili ma non ho ricevuto riscontro. Questo signore occupa senza alcun titolo una grande parte del marciapiedi e inoltre, come se non bastasse, è in perenne doppia fila con il suo.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Via Laurana

Percorso Verde, occupati abusivamente alcuni locali di una struttura: molti i danni

È stata segnalata una nuova occupazione abusiva di alcuni locali di una struttura, con conseguenti danni significativi.

Esenzione dall’Imu per gli immobili occupati abusivamente, a chi spetta e come si può ottenerla

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.