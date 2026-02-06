Via Laurana residenti all' attacco | Strada e marciapiedi occupati abusivamente da un fruttivendolo

I residenti di via Laurana sono sul piede di guerra. Denunciano che un fruttivendolo ha occupato illegalmente strada e marciapiedi, lasciando molte persone costrette a camminare in mezzo alla strada. La situazione crea disagio e rischi, e ora chiedono interventi immediati alle autorità.

Ecco quello che accade in via Francesco Laurana, dove un fruttivendolo ha occupato abusivamente l'area. Ho chiamato i vigili ma non ho ricevuto riscontro. Questo signore occupa senza alcun titolo una grande parte del marciapiedi e inoltre, come se non bastasse, è in perenne doppia fila con il suo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Via Laurana Percorso Verde, occupati abusivamente alcuni locali di una struttura: molti i danni È stata segnalata una nuova occupazione abusiva di alcuni locali di una struttura, con conseguenti danni significativi. Esenzione dall’Imu per gli immobili occupati abusivamente, a chi spetta e come si può ottenerla La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. GIOVEDI' 5 FEBBRAIO ORE 18 Casa della Memoria Milano Via Confalonieri 14 MI Presentazione del libro DAVIDE LAJOLO IL “VOLTAGABBANA” Relatori FLAVIO LUIGI FORTESE LAURANA LAJOLO GAD LERNER BLYTHE ALICE RAVIOLA GIUSEPPE SC facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.