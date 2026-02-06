Via l' amianto dal rione Taormina ruspe a lavoro a Fondo Pugliatti | il risanamento non si ferma

Le ruspe sono entrate in azione a Fondo Pugliatti, nel rione Taormina, per rimuovere l’amianto. La bonifica procede senza sosta, mentre si lavora anche a demolire le baracche e a costruire nuovi alloggi. Febbraio si apre con molte attività di risanamento in tutta la città, tra cantieri e lavori di riqualificazione.

Febbraio è iniziato in modo intenso per quanto riguarda il risanamento. Tanti i fronti aperti in varie zone della città, tra demolizioni, bonifiche e realizzazione di nuovi alloggi dove una volta c'erano le baracche. Sono ricominciate le demolizioni in via del Proto (rione Ariella) a Fondo.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Taormina Rione

Dopo la pausa natalizia, sono ripresi questa mattina i lavori di demolizione nel rione Taormina, in via Quinto Ennio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Taormina Rione

Argomenti discussi: Rimozione amianto. Il servizio a domicilio; Discariche di amianto. Via la deroga, priorità a ambiente e comunità; Amianto e nuove tutele nel Dlgs 81/08 aggiornato; Amianto alla Marsan, la pazienza dei cittadini è finita: presidio e esposto contro l’immobilismo del sindaco di Chivasso.

Incubo amianto senza fine, Villa San Martino attende dal 2009 lo smaltimento: «Capannoni di via Becci, bonifica monca: bomba a orologeria»PESARO Chi passa lungo la strada non potrebbe nemmeno farci caso. Eppure dietro gli alberi che circondano il parco Trivella di Villa San Martino, lungo via Becci e via Mercadante, si trova una bomba a ... corriereadriatico.it

Via l’amianto dall’ex caseificio Sega Zanoli: «Tutto merito nostro»NELL’AREA dell’ex caseificio Nuova Sega entro le fine di luglio verranno rimossi 3400 metri quadrati di amianto. «Grazie al nostro lavoro e alle segnalazioni dei cittadini – commenta Mirco Zanoli ... ilrestodelcarlino.it