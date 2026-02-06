Vi racconto l’emozione di portare la Torcia Olimpica La video intervista a Roberto Bolle

Venerdì 6 febbraio si svolge la cerimonia di apertura a San Siro, che segna la fine del percorso della Fiamma Olimpica. La città si prepara ad accogliere i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Roberto Bolle, tra gli ospiti, racconta l’emozione di aver portato la torcia.

Venerdì 6 febbraio segna l’atto conclusivo del viaggio della Fiamma Olimpica: la cerimonia d’apertura allo stadio San Siro darà ufficialmente il via ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Tra i tedofori d’eccezione nel capoluogo lombardo spicca Roberto Bolle che, proprio davanti alla sua “casa”, il Teatro alla Scala, ha ricevuto la Torcia percorrendo le vie del centro tra una folla gremita ed entusiasta. Al termine della staffetta, Roberto Bolle ha visitato, presso le Gallerie d’Italia, Casa Intesa Sanpaolo e la mostra “La strada per Cortina”. L’esposizione valorizza gli scatti dell’Agenzia Publifoto realizzati durante le prime Olimpiadi invernali italiane (Cortina 1956) e fa parte del programma “Olimpiade Culturale” di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Formiche.net

