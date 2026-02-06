Vettor Sio | Chi ha obesità può superare ostacoli come gli atleti

Vettor Sio ha deciso di sfidare gli stereotipi sull’obesità. In un’intervista, l’attore e comico ha affermato che chi ha obesità può superare ostacoli come gli atleti, portando un messaggio di speranza e determinazione. La sua frase fa riflettere su quanto si possa cambiare la percezione di sé e sui limiti che spesso ci poniamo.

Milano, 6 feb. (Adnkronos Salute) - "Le Olimpiadi portano l'attenzione sugli atleti che dedicano la loro vita a superare ostacoli e a porsi obiettivi. Lo stesso vale per le persone con obesità, chiamate ogni giorno a confrontarsi con difficoltà e con uno stigma ancora diffuso. The Impossible Gym vuole trasmettere a pazienti e medici un messaggio chiaro: è possibile farcela, così come può riuscirci un atleta determinato a raggiungere il proprio traguardo". Lo ha detto Roberto Vettor, membro della Sio (Società italiana obesità), direttore scientifico e coordinatore clinico del Centro per le Malattie metaboliche e della nutrizione presso Humanitas research hospital di Milano, intervenendo all'inaugurazione – oggi a Milano – del tour itinerante organizzato da Lilly, che comprende due installazioni immersive: 'The Impossible Gym – Winter Edition' in piazza dei Mercanti, dedicata alle sfide quotidiane delle persone con obesità, e 'Fan Village' in piazza del Cannone, che ripercorre la storia della medicina moderna.

