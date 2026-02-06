Verso un regolamento dell’amministrazione condivisa

L’amministrazione di Modena lavora a un nuovo regolamento per rafforzare la collaborazione con i volontari. L’obiettivo è programmare e progettare servizi che migliorino la vita della comunità, basandosi sulla fiducia e sulla responsabilità reciproca. La città vuole coinvolgere sempre di più i cittadini in iniziative che portino benefici concreti, senza perdere di vista il ruolo centrale del volontariato nel costruire un tessuto sociale più forte. Nei prossimi mesi, si terranno incontri e consultazioni per definire i dettagli di questa proposta.

Programmare e progettare attività e servizi che possano accrescere il livello di benessere della comunità, con fiducia e responsabilità reciproca: tra i momenti centrali del programma di Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026 (programma delle iniziative su capitaleitalianavolontariato.it, in costante aggiornamento) figura il percorso per la costruzione del Regolamento dell’Amministrazione condivisa ’La città che vorrei’, che sarà presentato martedì 10 febbraio alle ore 18 nella sala consiliare del Comune di Modena, in Piazza Grande 16. Il Regolamento si concentrerà sugli istituti dell’Amministrazione condivisa, quali: coprogrammazione, coprogettazione e convenzioni con gli enti del Terzo settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Verso un regolamento dell’amministrazione condivisa Approfondimenti su Modena Capitale Italiana del Volontariato Protocollo d'intesa sull'Amministrazione condivisa fra Anci Sicilia e Csv siciliani Tesi di laurea sull’amministrazione condivisa. Appello del neodottore al Comune di Foligno Diego Donati, neodottore in Scienze politiche all’Università di Perugia, ha dedicato la sua tesi all’amministrazione condivisa nel Comune di Foligno. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Rottamazione-Quinquies: l’Amministrazione comunale non perda questa opportunità Ultime notizie su Modena Capitale Italiana del Volontariato Argomenti discussi: Verso un regolamento dell’amministrazione condivisa; Golden Power e controllo degli investimenti esteri diretti: verso un sistema europeo di screening coordinato - DB; Nuovo regolamento UE sui detergenti. Cosa cambia per la filiera del cleaning; Indicazioni nazionali 2025: in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento. Verso un regolamento dell’amministrazione condivisaProgrammare e progettare attività e servizi che possano accrescere il livello di benessere della comunità, con fiducia e responsabilità ... ilrestodelcarlino.it UN ALTRO PASSO VERSO LE TEAVia libera alle nuove tecniche Tea dalla Commissione per l’Ambiente (Envi) del Parlamento europeo a larga maggioranza. risoitaliano.eu Risposta cinese a domande su avvio indagine UE su "Regolamento sugli aiuti esteri" verso le imprese eoliche cinesi Il portavoce del Ministero cinese del Commercio ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo all'avvio da parte della Commissione Europ facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.