Verso Juventus-Lazio | cancellare il blackout di Bergamo e riprendere la corsa sul Napoli
La Juventus torna in campo contro la Lazio dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta. I bianconeri devono subito rialzarsi, perché il 3-0 subito a Bergamo ha complicato le cose. Ora, allo Stadium, cercano di dimenticare il blackout e di riprendere la corsa, puntando a una vittoria che possa ridare fiducia e mettere alle spalle l’eliminazione dalla Coppa Italia.
La Juventus deve ripartire subito: dopo il tracollo per 3-0 contro l’ Atalanta che è valso l’eliminazione dalla Coppa Italia, i bianconeri tornano in campo allo Stadium contro la Lazio con un unico risultato a disposizione. La sconfitta di Bergamo ha evidenziato crepe difensive inaspettate, ma la classifica di Serie A non permette pause: vincere contro la formazione di Maurizio Sarri significa agganciare il Napoli a quota 46 punti, blindando la zona Champions e impedendo ai partenopei la fuga. All’interno delle rose: punti di forza e di debolezza delle squadre. La Juventus, dopo la sfida di Bergamo, ha sicuramente molto su cui lavorare e tanto da migliorare, ma non è tutto perso. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
