Verso Juventus-Lazio | cancellare il blackout di Bergamo e riprendere la corsa sul Napoli

La Juventus torna in campo contro la Lazio dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta. I bianconeri devono subito rialzarsi, perché il 3-0 subito a Bergamo ha complicato le cose. Ora, allo Stadium, cercano di dimenticare il blackout e di riprendere la corsa, puntando a una vittoria che possa ridare fiducia e mettere alle spalle l’eliminazione dalla Coppa Italia.

