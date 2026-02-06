Versace cambia pelle | Pieter Mulier è il nuovo direttore creativo e inizia una nuova era

Versace ha annunciato ufficialmente il nuovo direttore creativo. Pieter Mulier prenderà il ruolo di Chief Creative Officer a partire dal 1° luglio 2026. La casa di moda italiana si prepara a una svolta con questa nomina, che segna l’inizio di una nuova era.

Ora è nero su bianco. Versace ha nominato Pieter Mulier nuovo Chief Creative Officer, con effetto dal 1° luglio 2026. Una mossa che chiude definitivamente le voci che circolavano da mesi e che apre, senza mezzi termini, un nuovo capitolo per la Maison della Medusa. Mulier prende il posto di Dario Vitale, il cui passaggio da Versace è stato tanto breve quanto enigmatico: una sola sfilata, poi l’uscita di scena lo scorso dicembre. Un intermezzo che oggi appare chiaramente come una fase di transizione. È ufficiale: Versace sceglie Pieter Mulier dopo l’uscita da Alaïa. L’annuncio arriva direttamente da Prada Group, che ha acquisito il controllo di Versace per 1,25 miliardi di euro, completando l’operazione a dicembre dopo l’annuncio iniziale nella primavera 2025. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

