Verona-Pisa così non va | 0-0 senza grossi brividi nella sfida tra ultima e penultima di A

Questa sera a Verona finisce senza gol, con un 0-0 che lascia poche emozioni. La partita tra l’ultima e la penultima in classifica si conclude senza grandi brividi e poche occasioni per sorprendere il pubblico. Montipò e i difensori si limitano a mantenere la porta inviolata, ma senza spingere oltre. La gara si trascina senza colpi di scena, in un match che non ha rispecchiato le aspettative di chi cercava punti salvezza o riscatto.

VERONA-PISA 0-0 VERONA (3-5-2): Montipò 6; Slotsager 5.5, Nelsson 6, Edmundsson 6.5; Niasse 5.5 (24' st Lirola 6), Lovric 6.5 (40' st Harroui s.v.), Al-Musrati 6, Bernede 5.5 (1' st Serdar 5.5), Frese 5.5 (1' st Bradaric 5.5); Bowie 5.5, Orban 6 (37' st Mosquera s.v.). A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Akpa Akpro, Popovic, Tomich, Fallou, Vermesan. Allenatore: Sammarco 6. PISA (3-4-1-2): Scuffet 6; Canestrelli 6, Caracciolo 6.5, Bozhinov 6.5 (24' st Calabresi 6); Touré 6, Loyola 6 (30' st Marin 6), Aebischer 6, Angori 6; Moreo 6; Stojilkovic 5.5 (24' st Meister 5), Durosinmi 5 (1' st Leris 6).

