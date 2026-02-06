Verona celebra le donne dello sport
A pochi giorni dalla fine delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Verona si anima con le campionesse dello sport. La città si prepara a rendere omaggio alle atlete che hanno portato in alto il nome dell’Italia, tra eventi e celebrazioni. La passione per lo sport femminile si fa sentire forte in questa settimana di festa.
A pochi giorni dalla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Verona si veste di campionesse. Dal 4 febbraio al 15 marzo, Porta Borsari ospita “Una vita per lo sport”, la mostra fotografica firmata da Gerald Bruneau che racconta il talento e le conquiste di 22 protagoniste del mondo sportivo. Un’esposizione a cielo aperto che trasforma le vie del centro storico in una galleria d’eccellenza femminile, proprio mentre la città scaligera si prepara ad accogliere atleti e spettatori da tutto il mondo. Ventidué ritratti contro gli stereotipi. I volti immortalati da Bruneau raccontano storie di tenacia e determinazione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Approfondimenti su Verona Olimpiadi
Al Palazzetto dello Sport si celebra lo sport laziale
Il Coni Marche celebra un anno sportivo straordinario con le feste provinciali dello sport
Ultime notizie su Verona Olimpiadi
Argomenti discussi: Donne e sport, dal 4 febbraio la mostra a Verona; Una vita per lo sport: a Porta Borsari la mostra sulle grandi donne dell’atletica; Verona celebra Alex Langer tra memoria viva e spinta verso il futuro - Heraldo; Le Olimpiadi invernali raccontate da LIFE, la mostra a Verona.
Taxi per donne: 38 mila euro per il servizio notturno Sibilla(ndc) Confermato il taxi notturno per le donne, a Verona torna il servizio Sibilla Taxi contro la paura: ecco come funziona il piano del 2026. Il Comune di ... giornaleadige.it
Verona, 38mila euro per Sibilla: confermato il taxi notturno per le donneVerona, la notte è meno buia per le donne: torna Sibilla Taxi per tutto il 2026 per muoversi in libertà e senza timori ... veronaoggi.it
++ VERONA CELEBRA IL GENIO DI BONN: RIZZI DIRIGE L’ORCHESTRA DELL’ARENA ++ https://www.veronaoggi.it/verona/verona-beethoven-rizzi-dirige-orchestra-fondazione-arena-filarmonico-4-febbraio-2026/ #verona #veronaoggi facebook
Rigo (Lega-Liga Veneta): “Falò a Verona: il Veneto celebra le sue tradizioni mentre a Verona si organizzano eco-pagliacciate” #tradizionivenete tinyurl.com/mr89v3df x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.