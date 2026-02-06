A pochi giorni dalla fine delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Verona si anima con le campionesse dello sport. La città si prepara a rendere omaggio alle atlete che hanno portato in alto il nome dell’Italia, tra eventi e celebrazioni. La passione per lo sport femminile si fa sentire forte in questa settimana di festa.

A pochi giorni dalla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Verona si veste di campionesse. Dal 4 febbraio al 15 marzo, Porta Borsari ospita “Una vita per lo sport”, la mostra fotografica firmata da Gerald Bruneau che racconta il talento e le conquiste di 22 protagoniste del mondo sportivo. Un’esposizione a cielo aperto che trasforma le vie del centro storico in una galleria d’eccellenza femminile, proprio mentre la città scaligera si prepara ad accogliere atleti e spettatori da tutto il mondo. Ventidué ritratti contro gli stereotipi. I volti immortalati da Bruneau raccontano storie di tenacia e determinazione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Verona celebra le donne dello sport

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

